США готовы дать Украине 40% суммы кредита G7, который погасят за счет России

США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7 («Большая семерка»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония), который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, пишет The Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно материалу, переговоры по кредиту ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить Киеву финансовую помощь до конца года, понимая, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, то поддержка Украины со стороны Вашингтона может быть прекращена.

Газета отмечает, что члены «Большой семерки» уже несколько месяцев обсуждают структуру кредита для Киева: раньше ожидалось, что вклад США будет меньше $20 млрд, но в итоге Вашингтон намерен предоставить всю сумму, даже если ЕС не удастся убедить премьера Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление антироссийских санкций Евросоюза (это было условием американской стороны для выделения помощи).

«Окончательное соглашение пока не достигнуто, и США все еще консультируются с членами конгресса и Украиной о том, как будет погашен кредит», — сообщил один из источников.

Два других источника добавили, что министры финансов G7 должны выпустить заявление по поводу структуры кредита 25 октября на встрече в Вашингтоне.

На прошлой неделе в ЕС договорились представить Киеву кредит на €35 млрд. Большая часть замороженных активов ЦБ России хранится в странах «Большой семерки» и, как ожидается, будет генерировать около €3 млрд прибыли в год. Однако доля ЕС стала бы меньше, если бы США предоставили все $20 млрд. Также представить средства Украине в рамках кредита должны Британия, Канада и Япония, уточняет издание.

14 июня страны G7 выпустили совместное заявление по итогу саммита в Италии. Они решили предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будут гасить за счет доходов от замороженных активов РФ. В заявлении было сказано, что эти активы останутся обездвиженными до окончания военных действий. После этого G7 планирует обеспечить соглашение о разморозке пунктом о выплате репараций, которых хватит для покрытия остатков задолженности

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.