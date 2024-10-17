Стало известно, сколько денег ЕС надеется выделить Украине до конца 2024 года

Страны Евросоюза планируют выделить Украине €45 млрд до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что для погашения долга будут использоваться доходы от замороженных активов РФ. Средства пойдут на военную помощь Украине, бюджетные выплаты и восстановление страны.

»Евросовет подчеркивает важность выполнения обязательств «Большой семерки» по выделению до конца года 45 миллиардов евро <...> Украине», — говорится в документе.

До этого лидеры Евросоюза призвали страны сообщества увеличить и ускорить поставки Украине снарядов, ракет и систем противовоздушной обороны (ПРО).

Также министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО должно нарастить поддержку Украины в ближайшие месяцы для усиления давления на Россию и обеспечения украинской победы в конфликте, так как «защита Европы начинается с украинских фронтов». Он добавил, что поддержка Киева должна продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее в ЕС выступили за объединение европейской энергосистемы с украинской.