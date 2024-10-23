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Главе ЦБ не понравилась «купюра БРИКС»

Путин на саммите в Казани передал главе ЦБ символическую «купюру БРИКС»

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Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Владимир Путин на саммите в Казани показал символическую «купюру БРИКС». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленной палаты. — Газета.Ru), то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После заседания саммита Путин показал министрам купюру, а затем передал главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Песков отметил, что ей она не понравилась.

По словам пресс-секретаря президента, купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого The Economist писало, что на саммите БРИКС Путин представит план по крушению доллара США. Сообщалось, что российский лидер предложит странам — участницам БРИКС построить глобальную финансово-платежную систему, чтобы «нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций».

Ранее Польша испугалась создания платежной системы БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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