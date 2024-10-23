Главе ЦБ не понравилась «купюра БРИКС»

Президент Владимир Путин на саммите в Казани показал символическую «купюру БРИКС». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленной палаты. — Газета.Ru), то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После заседания саммита Путин показал министрам купюру, а затем передал главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Песков отметил, что ей она не понравилась.

По словам пресс-секретаря президента, купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого The Economist писало, что на саммите БРИКС Путин представит план по крушению доллара США. Сообщалось, что российский лидер предложит странам — участницам БРИКС построить глобальную финансово-платежную систему, чтобы «нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций».

Ранее Польша испугалась создания платежной системы БРИКС.