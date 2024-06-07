Путин заявил, что страны БРИКС прорабатывают свою платежную систему

Страны БРИКС прорабатывают создание собственной платежной системы, которая не будет зависеть от западной. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», — сказал глава государства.

В июне экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода выразил мнение в беседе с «Газетой.Ru», что создание единой валюты стран БРИКС — не утопия, и базой для нее мог бы стать китайский юань.

В мае Путин заявил, что в БРИКС при председательстве России развернута работа по наращиванию взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе.

Он также отметил, что российское председательство «набрало уверенный темп».

С 1 января 2024 года председательство в объединении БРИКС перешло к России.

Ранее Путин рассказал о значении БРИКС.