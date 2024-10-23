Власти Польши боятся прорывных экономических договоренностей на саммите БРИКС, в том числе потенциального создания новой глобальной платежной системы платежей в обход западных стран. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил заместитель главы министерства иностранных дел республики Анджей Шейна.

«Боюсь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», — сказал он.

22 октября президент России Владимир Путин заявил, что увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о борьбе стран БРИКС с лицемерием Запада.