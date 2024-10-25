Российский Центробанк не видит признаков замедления инфляции в стране. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В целом мы не наблюдаем признаков замедления [инфляции]», — сказала Набиуллина.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Это решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза.

Новый уровень ключевой ставки является рекордным с 2002 года, то есть за 22 года (тогда это была ставка рефинансирования).

23 октября доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко высказал мнение, что Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки во втором квартале 2025 года.

Ранее ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год.