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Центробанк не видит признаков замедления инфляции

Набиуллина сообщила, что ЦБ не видит признаков замедления инфляции

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Банк России

Российский Центробанк не видит признаков замедления инфляции в стране. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В целом мы не наблюдаем признаков замедления [инфляции]», — сказала Набиуллина.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Это решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза.

Новый уровень ключевой ставки является рекордным с 2002 года, то есть за 22 года (тогда это была ставка рефинансирования).

23 октября доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко высказал мнение, что Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки во втором квартале 2025 года.

Ранее ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год.

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