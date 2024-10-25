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ЦБ России повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год

ЦБ России повысил прогноз средней ключевой ставки до 17,5% на 2024 год

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на период 2024-2026 годов. Средняя ключевая ставка до конца текущего года ожидается в диапазоне 21-21,3%. Это следует из среднесрочного прогноза ЦБ России, передает ТАСС.

Прогноз средней ключевой ставки на текущий год повышен с 16,9-17,4% до 17,5%, на 2025 год — с 14-16% до 17-20%, на 2026 год — с 10-11% до 12-13%. На 2027 год Банк РФ сохранил прогноз средней ключевой ставки на уровне 7,5-8,5%.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора. Новый уровень ключевой ставки является рекордным с 2002 года, то есть за 22 года (тогда это была ставка рефинансирования), следует из статистических данных ЦБ.

Аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил «Газете.Ru», что рубль укрепился перед решением ЦБ, но слабо отреагировал на повышение ставки до 21%.

Ранее экономист объяснил, как высокая ключевая ставка ЦБ отразится на курсе рубля.

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