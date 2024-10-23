Эксперт назвал сроки снижения ключевой ставки Центрбанком

Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки во втором квартале 2025 года. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

Эксперт также прогнозирует рост ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России 25 октября. Щербаченко полагает, что ЦБ поднимает ставку на 1%, в крайнем случае — на 1,5-2%.

Причиной повышения является инфляция, которая в настоящее время превышает плановый показатель в 2 раза, а также рост инфляционных ожиданий у россиян.

О том, что Центробанк повысит ключевую ставку, «Газете.Ru» ранее заявили шесть опрошенных экономистов из девяти. Увеличение ключевой ставки скажется на вкладах и кредитах. Ставки по депозитам вырастут до 20–23%, по потребительским кредитам — до 30–40%, а по ипотеке — до 15–20%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики повысили прогноз ключевой ставки на 2024-2027 годы.