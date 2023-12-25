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Maersk планирует возобновить морские перевозки в Красном море

Датская компания Maersk объявила о планах возобновить перевозки в Красном море

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Global Look Press

Специализирующаяся на морских грузовых перевозках датская компания Maersk планирует возобновить поставки через Красное море, приостановленные из-за атак йеменских хуситов на суда в регионе. Об этом сообщает портал Axios.

О таком решении компания объявила 24 декабря после развертывания сил безопасности в регионе под руководством США.

Maersk в сообщении для клиентов отметила, что «общий риск в этом районе не устранен». В связи с этим компания может снова «инициировать планы перенаправления», если возникнут дополнительные проблемы с безопасностью.

14 декабря сообщалось, что по судну компании Maersk Gibraltar была выпущена баллистическая ракета, после чего йеменские мятежники-хуситы пригрозили продолжить ракетный обстрел судна. После этого компания объявила, что приостанавливает все контейнерные перевозки через Красное море.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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