Maersk планирует возобновить морские перевозки в Красном море

Специализирующаяся на морских грузовых перевозках датская компания Maersk планирует возобновить поставки через Красное море, приостановленные из-за атак йеменских хуситов на суда в регионе. Об этом сообщает портал Axios.

О таком решении компания объявила 24 декабря после развертывания сил безопасности в регионе под руководством США.

Maersk в сообщении для клиентов отметила, что «общий риск в этом районе не устранен». В связи с этим компания может снова «инициировать планы перенаправления», если возникнут дополнительные проблемы с безопасностью.

14 декабря сообщалось, что по судну компании Maersk Gibraltar была выпущена баллистическая ракета, после чего йеменские мятежники-хуситы пригрозили продолжить ракетный обстрел судна. После этого компания объявила, что приостанавливает все контейнерные перевозки через Красное море.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.