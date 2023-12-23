Международный валютный фонд направит Камеруну $73,8 млн

Международный валютный фонд выделил Камеруну срочную выплату в размере $73,8 млн. Средства предоставлены в рамках кредита, выданного в 2021 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МВФ.

С учетом этого платежа Камерун получит $571,9 млн из положенных $689,5 млн. Также фонд решил дополнительно профинансировать африканскую страну на $147,6 млн к первоначальной сумме кредита и продлить срок кредитной линии на год, до 28 июля 2025 года.

Вице-президент МВФ Кендзи Окамура уточнил, что финансовая поддержка фонда позволит Камеруну продолжить политику реформ, которые запланированы в рамках программы. «Программа экономических реформ Камеруна в целом идет по правильному пути.

Тем не менее МВФ настаивает, чтобы Камерун решил проблему зависимости банковской системы от госсектора. Окамура считает, что стране нужны дополнительные меры для улучшения делового климата. Это возможно за счет укрепления стабильности финансового сектора и борьбы с коррупцией, заключил вице-президент фонда.

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