Высокотехнологичный кластер МГУ обеспечили скоростным интернетом

Компания «МегаФон» обеспечила интернетом флагманский инновационный кластер МГУ. В пресс-службе оператора сообщили, что специалисты создали качественное indoor-покрытие в 10-этажном объекте площадью 65 тыс. кв. м. Новое оборудование, работающее в диапазоне LTE-1800, дает скорость до 180 Мбит/c.

Теперь резидентам кластера стали доступны звонки с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и пользоваться интернетом — скачивать файлы или общаться в мессенджерах.

Директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов отметил, что московский инновационный кластер — это место притяжения компаний, занимающихся передовыми технологиями и разработками. Для организации работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн‑сервисам.

«Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 Мбит/c позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», — добавил Михаил Прахов.

Напомним, строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых организовали пространства коворкингов и предоставили возможность участвовать в акселерационных программах для развития технологичных проектов.

Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.