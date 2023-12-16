Две трети американцев обеспокоены своими долгами по кредитным картам

Две трети американцев, имеющих кредитные карты, в той или иной степени обеспокоены своей способностью погасить долги по ним. Об этом со ссылкой на недавний социологический опрос сообщает издание Newsweek.

«Опрос был проведен после того, как в августе выяснилось, что американцы задолжали по кредитным картам ошеломляющую сумму в 1 триллион долларов, согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка», — говорится в публикации.

Во время исследования 8 декабря были опрошены 1500 человек, проживающих в США.

Социологи утверждают, что 28% американцев «очень обеспокоены» своей способностью по оплате кредита, 18% «справедливо обеспокоены» и 19% «слегка обеспокоены». В сумме это дает 65% опрошенных. Нисколько не беспокоят долги по кредитным картам оставшиеся 35% респондентов.

Верят в сокращение своего кредитного долга лишь 14% американцев.

4 декабря сообщалось, что более трети американцев не покупают рождественские подарки из-за дороговизны.

27 ноября стало известно, что американцы столкнулись с невиданным за десятилетия бременем инфляции.

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