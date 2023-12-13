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Платформа X рискует лишиться трети доходов от рекламы по итогам 2023 года

Bloomberg: доходы платформы X от рекламы сократятся на треть по итогам 2023 года

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Социальная сеть X (бывший Twitter) по итогам 2023 года может получить около $2,5 млрд в качестве дохода от рекламы, что значительно меньше по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале указано, что в 2022 году платформа заработала на рекламных объявлениях четыре млрд долларов. Однако, по данным издания, в текущем году доходы социальной сети от соответствующих контрактов снизятся более чем на треть.

«X заработала чуть больше $600 млн от рекламы в каждом из трех кварталов этого года, аналогичные показатели ожидаются за текущий период. <...> Для сравнения, в 2022 году [компания получала] более одного млрд долларов за квартал», — уточняется в публикации.

Согласно данным агентства, реклама является основным источником дохода платформы. Размещение таких объявлений приносит ей 70-75% от общего заработка, говорится в статье.

В конце ноября газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось о риске социальной сети X потерять до $75 млн из-за слов владельца платформы Илона Маска о евреях. Журналисты со ссылкой на внутренний документ компании сообщили, что ряд рекламодателей отказались продлевать контракты. Причиной послужило высказывание миллиардера, согласно которому сообщества евреев якобы способствуют распространению ненависти к белым.

Ранее мэр Парижа Анна Идальго сравнила платформу X с «глобальной канализацией».

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