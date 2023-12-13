Новый пакет помощи США Украине может стать одним из последних

Новый пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн, одобренный президентом США, может стать одним из последних, если дополнительное финансирование для Киева не будет выделено американским конгрессом. Эту информацию содержит официальное заявление госсекретаря США, Энтони Блинкена, пишет ТАСС.

В заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США, отмечается, что в случае отсутствия дополнительного финансирования со стороны конгресса, предоставленный пакет помощи в сфере безопасности станет одним из последних, который США смогут предоставить Украине.

В рамках данного пакета помощи предусмотрено предоставление боеприпасов и компонентов для систем ПВО, дополнительных боеприпасов для РСЗО HIMARS, артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 105 мм, противотанковых снарядов, боеприпасов для стрелкового оружия, а также запчастей и вспомогательного оборудования.

Ранее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $200 млн со стороны Соединенных Штатов.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.