Группа ПСБ представила новую экосистему продуктов благосостояния

Группа ПСБ объявила о запуске бренда «ПСБ | Благосостояние» для инвестиционных продуктов и услуг. Под ним в формате комплексной экосистемы будут развиваться инвестиционные продукты и услуги для частных клиентов, которые желают защитить свои накопления от инфляции или приумножить сбережения.

«Кардинальные перемены, которые переживают в последние годы финансовые рынки, новые инфраструктурные решения, всплеск интереса россиян к инвестициям, требуют не просто адаптации, но и новых, проактивных подходов в бизнесе. Экосистема под брендом «ПСБ | Благосостояние» — наш ответ на вызовы нового времени. В рамках экосистемы инвестиционных продуктов мы реализуем новую сервисную модель бизнеса: клиенты получают комплексное продуктовое предложение для решения персональных инвестиционных задач», — рассказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Под экосистемой объединился целый спектр продуктов и сервисов для частных инвесторов — брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование, школу инвесторов и многое другое.

По словам Жоголева, продукт можно считать целой фабрикой для частных инвесторов внутри группы ПСБ.