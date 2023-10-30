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Медведев предупредил европейцев о возможной холодной зиме

Медведев: никто не даст гарантии европейцам, что зима не будет слишком холодной

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети в социальной сети «ВКонтакте» написал, что жителям Европы нельзя дать гарантий того, что очередная зима не станет слишком холодной.

Поэтому, подчеркнул Медведев, продолжится рост тарифов на тепло и всё остальное. В такой ситуации не поможет и продающийся в Европе втридорога американский сжиженный природный газ (СПГ).

Зампред Совбеза РФ заявил, что произошел окончательный отказ от ценовой политики, которая еще пару лет обеспечивала европейцам сытую жизнь.Эти времена безвозвратно прошли.

Медведев посоветовал европейцам утешать себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из «ненавистной России».

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что роль Евросоюза уменьшилась не только в мире, но и на европейском поле. По его словам, мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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