В ГД пояснили, кто должен заплатить налог на банковские вклады

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал rg.ru, кто должен заплатить налог на доход по банковскому вкладу до 1 декабря 2023 года.

Депутат напомнил, что налог на доходы с банковских вкладов рассчитывается, исходя из максимальной ключевой ставки Центробанка РФ.

«ЦБ поднял ключевую ставку до 15%. Этот процент умножается на один миллион рублей, и это и считается установленным лимитом, — отметил он. — Соответственно, граждане, которые за 2023 год получат доход по вкладу более 150 тыс. рублей, будут обязаны заплатить налог до 1 декабря 2023 года», — пояснил Чаплин.

Он добавил, что налог не распространится на вклады с процентной ставкой менее 15% и на доходы по счетам эскроу.

До этого бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин рассказывал, что повышение Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% демонстрирует твердость политики регулятора, но на изменение валютного курса повышение ставки будет воздействовать только «косвенно».

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.