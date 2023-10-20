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Китайская газета: США сокрушили вместо России своего союзника

SCMP: антироссийские санкции ударили по Европе и сильнее всего по Германии

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Global Look Press

Антироссийская политика Соединенных Штатов ударила по Европе, и в первую очередь по Германии, пишет South China Morning Post.

«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, <…> нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны», — пишут авторы статьи.

В публикации говорится, что Берлин приносит свои национальные интересы в жертву во имя интересов преступников, отказываясь расследовать теракт на «Северных потоках». Кроме этого, зависящая от экспорта Германия решила отстраниться от Китая как крупного торгового партнера. Также ФРГ долгое время зависела от поставок российских энергоносителей, а теперь закупает нефть и газ по завышенной цене, что также негативно отражается на казне.

Журналисты пишут, что нынешняя траектория политики США чревата тем, что Западная Европа будет принесена в жертву ради Украины. Это может привести к тому, что регион будет искалечен как экономически, так и политически.

До этого финский политолог Йохан Бекман заявил, что в Финляндии повсеместно выросли цены на бензин – он стоит в пять дороже, чем в России. По его словам, это стало последствием санкционной политики, так как ограничения обернулись против стран.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что санкции Евросоюза против России достигли пика своей абсурдности.

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Санкции против России
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