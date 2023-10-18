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Курорт «Манжерок» признали лучшим по версии Ski Business Awards 2023

Курорт «Манжерок» победил в 4 номинациях премии Ski Business Awards 2023

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Пресс-служба Сбера

Курорт Сбера «Манжерок» удостоен четырех премий Ski Business Awards 2023 на федеральном форуме в Сочи, где обсуждались вопросы развития туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Сбера.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» признан лучшим сразу в четырех номинациях — «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель — Открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте».

К концу года на территории курорта гостей примет панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, курорт продолжает работу по увеличению протяженности трасс.

Премия Ski Business Awards существует 10 лет. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

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