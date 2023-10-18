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Мишустин рассказал, сколько средств выделят на внедрение высокотехнологичной продукции

Мишустин: 5 млрд рублей направят на внедрение высокотехнологичной продукции

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ дополнительно направит российским предприятиям пять миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дополнительно направим отечественным предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции», — заявил он на заседании кабмина.

По его словам, это позволит профинансировать около 70 проектов, в том числе в станкостроении, в тяжелой, в транспортной и нефтегазовой промышленности.

Он отметил, что такие разработки востребованы в России, и ожидает, что в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что Россия имеет солидный инновационный потенциал, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий электронной промышленности. Глава кабмина подчеркнул, что правительство продолжит предлагать эффективные механизмы помощи отрасли электроники.

Ранее стало известно, что в России начнут делать компьютеры с китайскими процессорами.

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