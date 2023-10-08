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Эксперт рассказал, от каких трат россиянам лучше избавиться

Инвестиционный советник Питка назвала пустые траты россиян

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Shutterstock

Инвестиционный советник Юлия Питка рассказала «Российской газете» о пустых тратах россиян, от которых нужно избавиться, чтобы создать капитал и в будущем жить на пассивный доход.

Питка указала, что основные траты большинства россиян составляют кредиты. В случае ипотеки выплаты могут отнимать от 35 до 50% дохода. Следующими по объему Питка выделила траты на образование. Третье место, по мнению инвестиционного советника, занимают спонтанные покупки, которые не были вписаны в бюджет.

По словам эксперта, россияне часто тратятся на мелкие расходы вроде абонентских плат, подписок, алкоголя, сигарет, кофе и бизнес-ланчей. Питка отмечает, что при разовых покупках эти траты не бьют по карману, однако постоянное использование сильно отражается на бюджете. Привыкая к этим расходам, россияне зачастую не замечают, сколько они тратят на все вышеперечисленное. При этом подписки, стриминги и другие подобные услуги инвестиционный советник отнесла к «пустым тратам».

По мнению эксперта, контролировать пустые траты россиянам поможет повышение финансовой грамотности.

До этого стало известно, что работающий россиянин сможет год и полтора месяца полноценно питаться на деньги, сэкономленные на покупке нового iPhone 15 Pro. Об этом говорится в исследовании, поступившем в «Газету.Ru» от сервиса «Пакет» от Х5. В качестве подтверждения данных аналитики сервиса приводят актуальную на 2023 год стоимость общероссийской потребительской корзины для одного трудоспособного гражданина на 12 месяцев. В нее входят мясо, рыба, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы, яйца, молочные и другие продукты.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать кредитную нагрузку.

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