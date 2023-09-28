Российский банк запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым

ПСБ запустил рекламную кампанию «Банк настоящего» с бренд-амбассадором Гариком Харламовым, сообщает пресс-служба банка.

«В рекламной индустрии часто используются шаблоны - идеальная семья в красивой квартире, предприниматель, героически преодолевающий трудности, безупречные люди, достигающие заоблачных высот. Такие люди, конечно, встречаются в реальной жизни, но гораздо больше других - со слабостями и недостатками, своими интересами, мечтами и представлениями о счастье. В этом разнообразии - больше искреннего, индивидуального и настоящего», – отметила Елена Мелихова, старший вице-президент – директор департамента маркетинга ПСБ.