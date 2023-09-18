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Стало известно о возникновении дефицита беспилотников в России из-за ограничений Китая

«Ъ»: в России дефицит беспилотников и комплектующих из-за ограничений Китая

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Shutterstock

Ограничения Китая на экспорт беспилотных летательных аппаратов привели к приостановке поставок комплектующих и дронов массой более 4 кг, в связи с этим ретейлеры из России и производители аппаратов столкнулись с дефицитом. Оь этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Китай с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении ряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также связанного с ними оборудования. В Министерстве коммерции КНР пояснили, что данные меры были приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов.

По данным «Ъ», зафиксирована нехватка БПЛА, применяемых в сельском хозяйстве. Речь идет о дронах, которые весят около 30–40 кг и не производятся на территории России в больших количествах.

При этом многие крупные отечественные производители беспилотников заявили газете, что приобрели запасы деталей еще до вступления новых правил в силу.

Российские производители БПЛА, работающие на иностранной компонентной базе, предупредили клиентов о подорожании по меньшей мере на 20% в связи с изменением курса валют, рассказал гендиректор маркетплейса систем безопасности «Техключи.РФ» Тигран Исраелян.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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