Аналитик назвал главную «головную боль» для Байдена в 2024 году

Увеличение цен на бензин, вызванное в том числе решением стран ОПЕК+ уменьшить добычу нефти, станет «огромной головной болью» для президента США Джо Байдена в предстоящем году. Такое мнение высказал интервью Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

По его словам, несмотря на рост запасов бензина в американских хранилищах в последние дни, в стране не хватает сырой нефти.

Пейн назвал провальной энергетическую политику Байдена и предупредил, что будут последствия.

«Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией», — заявил эксперт.

На прошлой неделе сообщалось, что Минэнерго займется снижением цен на топливо в России.

12 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству проработать дополнительные меры для стабилизации цен на топливо. Минэнерго в свою очередь начало проверку серого импорта топлива, которую уже оценило в несколько миллионов тонн. Все это произошло на фоне рекордного роста стоимости бензина и дизельного топлива.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.