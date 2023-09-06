Дипломат КНР заявил, что торговые отношения Китая и США переживают «трудный период»

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что китайско-американские торговые отношения переживают «трудный период», сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в настоящее время экономическое сотрудничество и торговля между Пекином и Вашингтоном находятся в сложном положении. Причинами этого являются торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля и новые ограничения на приток двухсторонних инвестиций.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай впервые за 15 лет не является крупнейшим источником импорта для США, а вложения инвесторов из КНР в американскую экономику, которые достигли пика в 2016 году, продолжают постоянно уменьшаться.

При этом дипломат уточнил, что Пекин и Вашингтон по-прежнему остаются ключевыми торговыми партнерами друг для друга.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты не собираются полностью прекращать поставлять в Китай полупроводники, однако наиболее продвинутые из них отправляться в КНР не будут.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.