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Шольц отказался от новых долгов для улучшения экономики ФРГ

Шольц: ФРГ не нужны новые долги из-за хороших экономических показателей

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия взяла достаточно долгов для преодоления кризисов последних лет и улучшения экономической ситуации в стране. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Passauer Neue Presse.

«Не уверен, хотят ли действительно в ЕС, чтобы мы брали больше долгов. Я в любом случае такого мнения не придерживаюсь», — сказал он.

Канцлер заявил, что не видит, что страна находится на пороге худших времен. По его мнению, Германия «имеет лучшие предпосылки», чтобы оставаться «в высшей лиге» по части технологий и «через 10, 20 и 30 лет». Шольц также указал на «рекордные данные по занятости» в стране.

Вместе с тем нынешние темпы роста экономики Германии «неудовлетворительны», считает Шольц, а проблемы в стране вызваны ослаблением мировой экономики в целом и зависимости страны от экспорта. Страна была вынуждена набрать долгов «на сотни миллиардов» в связи с пандемией коронавируса и после начала российской спецоперации на Украине, объяснил канцлер ФРГ.

Журнал The Economist писал, что экономика Германии находится в глубокой рецессии.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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