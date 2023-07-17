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Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Власти Казахстана продлили запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на полгода

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Depositphotos

Власти Казахстана еще на шесть месяцев продлили запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом с территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, передает ТАСС.

«В частности, решено продлить действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан еще на 6 месяцев», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обеспечения местных производителей электротехнического оборудования необходимым сырьем также необходимо снизить ввозные таможенные пошлины на импортное сырье для производства электротехнической продукции.

По данным пресс-службы, были одобрены изменения в подходах расчета вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные виды темных нефтепродуктов.

В начале апреля эксперты аналитического центра «ИнфоТЭК» назвали политические причины возрождения нефтяного маршрута Актау–Баку–Джейхан.

Ранее Казахстан запретил вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта на четыре месяца.

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