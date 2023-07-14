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В ДНР приняли программу развития промышленности

Правительство ДНР приняло программу развития промышленности до 2026 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правительство ДНР во время внеочередного заседания приняло госпрограмму развития промышленности на ближайшие три года. Об этом в Telegram-канале написал председатель правительства региона Евгений Солнцев.

«Сегодня на внеочередном заседании Правительства принята Государственная программа развития промышленности Донецкой Народной Республики на 2024-2026 годы», — отметил Солнцев.

По его словам, износ основных фондов предприятий региона уже превышает 70%, что влияет на скорость производства и приводит к нерациональному использованию ресурсов.

Он добавил, что ситуация должна быть полностью изменена. Поэтому будут выделены адресные инвестиции на реконструкцию и развитие обрабатывающих производств. В 2024 году будет выделено 250 млн рублей, а за все три года предполагается направить около 1,5 млрд рублей. На эти средства предприятия закупят оборудование и модернизируют производство.

В середине июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна продвигать свой бизнес агрессивно, поэтому в данном вопросе не стоит стесняться.

Ранее Минстрой предложил новый механизм формирования бюджетов новых регионов РФ до 2026 года.

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