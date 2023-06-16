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Греф назвал минусы внедрения альтернативной экономической политики

Греф: инфляция в России находится под контролем

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Инфляция в России находится под контролем, сказал во время традиционного делового завтрака Сбера на ПМЭФ президент, председатель правления банка Герман Греф.

«У нас есть много возможностей для проведения альтернативной экономической политики, но везде мы встретим ограничения, инфляция — это очень серьезное ограничение, о чем сказал Максим Орешкин. Мы знаем ряд стран, которые пытаются бороться с инфляцией в течение длительного периода времени и им это не удается, а в нашей стране инфляция находится регулярно под контролем», — сказал Греф.

По его словам, бизнесу необходимо научиться решать проблемы за счет внутренних источников.

Деловой завтрак Сбера традиционно является одним из ключевых событий ПМЭФ.

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ПМЭФ-2023
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