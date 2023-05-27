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Цены на продукты в британских магазинах почти достигли исторического максимума

The Independent: в Британии цены на продукты приблизились к историческому максимуму

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Depositphotos

В Британии цены на продукты практически достигли исторического максимума. Об этом пишет газета The Independent, ссылаясь на данные исследования, проведенного Лондонской школой экономики.

В публикации отметили, что цены на продукты в стране выросли в среднем на четверть (+25%). При этом если бы выхода из состава Евросоюза не произошло, то подорожание продуктов было бы на уровне 17%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в сравнении с показателями прошлого года, цены на основные товары выросли на 46%. В целом же выход страны из состава Евросоюза привел к тому, что жители Британии переплатили £6,95 млрд, то есть по £250 на домохозяйство.

В начале марта издание Interia писало, что фермеры в Британии стали меньше выращивать овощи в теплицах, так как за это приходится очень дорого платить на фоне увеличения стоимости энергии. В публикации отметили, что в некоторых городах магазины опустели, также вводятся ограничения на овощи, фрукты и яйца.

До этого британский пивовар Ричард Нейсби заявил изданию Spiegel, что в Британии наблюдается исторический рост цен на электричество, газ и продукты питания. По его словам, ситуация в Британии достаточно тревожная, так как теперь приходится экономить и ходить пешком.

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