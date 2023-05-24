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Калининградская область не запретит работу польских автоперевозчиков

Калининградский губернатор Алиханов: запрет работы перевозчиков Польши не затронет регион

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Алиханов заявил в Telegram-канале, что на Калининградскую область не распространится запрет на работу транспортных компаний Польши.

«С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос», — написал губернатор.

По его словам, перевозчики из Польши составляют 15-18% от компаний из других стран, которые доставляют грузы в Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что Государственная дума единогласно приняла решение запретить проезд польских фур по территории России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приблизительный ущерб для польской стороны составит до €8,5 млрд доходов, получаемых за счет России — Володин пояснил, что запрет коснется около двух тысяч транспортных компаний и 20 тыс. водителей — компании могут столкнуться с банкротствами, а водители — с увольнениями.

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