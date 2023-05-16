У России нет проблем с поставками нефти и нефтепродуктов в мире, поэтому западные страны зря ввели санкции, наказав ими лишь себя. Через 20 лет экономисты назовут эти ограничения самой большой ошибкой Европы. Об этом заявили читатели газеты Financial Times.

По сведениям МЭА, почти 80% поставок российской нефти приходится на Китай и Индию. При этом у России нет проблем с поиском покупателей нефти и нефтепродуктов. На фоне этих новостей читатели газеты посчитали, что санкции против России стали самой большой ошибкой Европы.

«Кровь из носу нужен двенадцатый пакет санкций. Желательно такой, чтобы побольнее ударил по европейским потребителям. Через двадцать лет, оглядываясь назад, экономисты назовут санкции величайшей ошибкой Европы. По американской указке ЕС по сути сам себя отрезал от источника дешевой энергии», — сошлись во мнении читатели газеты.

Большинство участников обсуждения указали на то, что изначально была ясна провальная затея санкций. При этом сейчас МВФ предсказывает рост российской экономики, а Европу ждет рецессия. Кроме того, рубль стал одной из самых крепких валют за прошедший год. Поэтому складывается такая ситуация, что западные страны наказали сами себя.

15 мая один из пользователей на портале Baijiahao написал, что президент России Владимир Путин смог вернуть страну в десятку крупнейших мировых экономик при помощи западных санкций. Речь идет о том, что в 2022 году объем товаров и услуг России достиг $2,3 трлн, что делает ее восьмой по величине экономикой в мире.