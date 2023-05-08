РИА Новости: страховщики не фиксировали случаи причинения ущерба имуществу граждан дронами

Российские страховые компании пока не фиксировали случаи причинения ущерба имуществу граждан дронами, сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов крупных страховых компаний.

Эксперты уточнили, что чаще ущерб имуществу причиняется летящими из окон бутылками, рекламными конструкциями, падающими столбами.

По их словам, полностью исключить вероятность убытков от падения дронов нельзя. Но риски падения дрона, связанные с любыми военными действиями, не входят в страховое покрытие, уточнили эксперты.

В ночь на 3 мая украинский беспилотник совершил попытку нападения на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля. По ее информации, в результате своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы РЭБ два украинских дрона были выведены из строя.

В Кремле подчеркнули, что Россия оставляет за собой право «принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете запускать беспилотники с 3 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин отреагировал на инцидент спокойно. Он также заявил, что парад Победы 9 мая пройдет в обычном режиме с выступлением главы государства.