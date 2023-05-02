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Поставки нефти из России в Индию превысили импорт страны из Ирака и Саудовской Аравии

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Brendan McDermid/Reuters

Индия в апреле впервые купила больше нефти у России, чем у Саудовской Аравии и Ирака. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

«Импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце», — сказано в сообщении.

По данным Vortexa, в прошлом месяце Индия импортировала из России 1,7 млн баррелей в сутки. В апреле Нью-Дели покупал у Багдада 812 тыс. баррелей в сутки, у Эр-Рияда — 671 тыс.

В марте 2023 года Индия приобретала у России 1,6 млн баррелей каждый день, в марте 2022 года — 270 тыс. баррелей в сутки.

На прошлой неделе аналитики компании Kpler спрогнозировали, что по итогам апреля 2023 года Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в европейские страны на фоне наращивания импорта сырья из России.

Во второй половине апреля агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение чиновника из индийского Минфина написало о невозможности индийских энергетических компаний получить дивиденды от вложений в российские активы на сумму более $400 млн.

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