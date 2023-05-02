Шведский концерн Ericsson потерял 2,3 млрд рублей в России по итогам 2022 года

Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson отчитался о чистом убытке в России в размере 2,36 млрд рублей по итогам 2022 года. Об этом сообщается в материалах российского юрлица организации, передает ТАСС.

Убыток от продаж за прошедший год составил 1,57 млрд рублей, при этом в 2021 году была зафиксирована прибыль 863 млн рублей. Выручка Ericsson за 2022 год в России упала на 42%, до 2,86 млрд рублей.

24 февраля Reuters, ссылаясь на служебное сообщение компании, сообщил, что Ericsson собирается уволить более 8,5 тыс. человек ради того, чтобы сократить расходы компании. По данным агентства, к 31 декабря 2022 года в компании работало 105 529 человек.

До этого Ericsson договорилась, что ее бизнес по поддержке клиентов в России из-за санкций будет продан ООО «Сонерик», созданному в ноябре этого года. Отмечается, что компанию основали выходцы из официальной «Эрикссон Корпорация АО» и МТС. По данным издания, среди них и сотрудники российского офиса Ericsson, проработавшие в компании более 10 лет, и бывшие топ-менеджеры МТС.