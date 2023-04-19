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Инфляция в Великобритании снизилась до 10,1% в марте

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Инфляция в Великобритании снизились на 10,1% в годовом выражении. Об этом написал ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

Основным фактором снижения инфляции стало уменьшение цен на топливо, которое подешевело в марте на 5,9%. Впрочем. базовые продукты питания, такие как хлеб, молоко и яйца, продолжили дорожать. Из отчета следует, что рост цен в сегменте продовольствия и безалкогольных напитков достиг 19,2% в годовом выражении.

Как говорится в публикации, большинство экспертов прогнозировали снижение инфляции в марте до 9,8.

12 апреля в Международном валютном фонде заявили, что на фоне роста всеобщей финансовой неуверенности прогнозируется, что экономические показатели Великобритании окажутся худшими среди стран G7 в 2023 году. По прогнозам МВФ, в 2023 году ВВП Соединенного Королевства может сократиться на 0,3%, а в следующем году вырастет на 1%. Это делает Великобританию вторым членом G7 после Германии, который столкнулся с экономическим спадом.

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