Глава UniCredit Орсель заявил, что банкротства банков SVB и Credit Suisse были «единичными случаями»

К настоящему времени можно утверждать, что мировой банковский сектор сумел избежать глобального финансового кризиса из-за банкротств крупных инвестиционных кредитных организаций — американского Silicon Valley Bank (SVB) и швейцарского Credit Suisse. Эти случаи были единичными, а подобные проблемы не перекинулись на большинство банков по всему миру, приводит слова главного исполнительного директора UniCredit SpA Андреа Орселя агентство Bloomberg.

«Недавние банкротства были единичными случаями, они были в значительной степени своеобразными, они подчеркнули, что регулирование должно применяться последовательно не только к банкам любого размера, но и ко всем финансовым посредникам. Когда возникают подобные ситуации, людям напоминают, что не все банки одинаковы, что есть сильные банки и менее сильные. Таким образом, у вас есть поток депозитов, поток ликвидности в сторону повышения качества более сильных банков от более слабых банков», — пояснил Орсель.

В то же время, по его словам, отсутствие турбулентности в мировом финансовом секторе еще не говорит о том, что в обозримом будущем банки смогут устранить все имеющиеся на сегодняшний день риски. На этом фоне важно сохранить стабильную работу крупных кредитных организаций с помощью более сплоченной международной консолидации, чтобы избежать распространения трудностей на всю глобальную банковскую отрасль. Однако этот процесс с большой долей вероятности будет непростым.

«Международная финансовая консолидация является сложной задачей, поскольку стимулы ограничены. Более интегрированный ЕС создал бы огромные возможности для UniCredit. Но UniCredit не сможет стать общеевропейским банком, если ЕС продолжит оставаться фрагментированным объединением. И ни один другой банк не может этого сделать. На данный момент стимулы для проведения слияний и поглощений ограничены странами, в которых вы проживаете», — посетовал Орсель.

16 апреля руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), «стабилизировали» отток средств из банковской системы. При этом ведомство продолжает внимательно наблюдать за происходящим, а усилия министерства в целом успокоили ситуацию.