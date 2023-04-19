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ООН: инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились спустя двое суток переговоров

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Khalil Hamra/AP

Инспекции судов в рамках «зерновой сделки» возобновились спустя двое суток переговоров, заявила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла, передает РИА Новости.

«Делегации РФ и Украины согласились после дискуссий, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе», — рассказала Палла.

Она добавила, что команды инспекторов уже принялись за работу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину и ООН в проблемах с инспекцией судов по зерновой сделке.

По ее словам, украинские представители допускают только те суда, чьи владельцы платят взятку за участие в «черноморской инициативе». Из-за этого в Босфорском проливе возникает пробка: заплатившие судовладельцы также ожидают своей очереди на инспекцию, пока те, кто решил не давать Киеву взятку, месяцами простаивают в искусственно созданных очередях.

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