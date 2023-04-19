Стало известно, сколько россияне тратят на непредвиденные расходы каждый месяц

У большинства россиян (42%) на непредвиденные расходы уходит от 6 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисами Работа.ру и Подработка. Также выяснилось, что 37% опрошенных тратят до 5 тыс. руб., а 12% — от 16 тыс. до 30 тыс. руб. ежемесячно, и только 3% непредвиденно могут израсходовать 50 тыс. руб. В исследовании приняли участие 4 тыс. граждан РФ.

У 57% опрошенных самой популярной статьей расхода является медицинская помощь. На втором месте (37%) — ремонт и покупка бытовой техники (37%). Почти каждый третий респондент (30%) незапланированно приобретал одежду или обувь.

23% участников опроса рассказали, что в их список незапланированных расходов вошли подарки для друзей и родственников. Столько же россиян тратят деньги на покупку или ремонт электроники, а 13% респондентов отметили расходы на путешествия.

Ранее сервисы Работа.ру и Ремонт со СберУслугами провели исследование и выяснили, хотели бы россияне работать летом за городом и сколько денег готовы потратить на обустройство рабочего места на даче. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.