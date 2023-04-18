ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за 2022 год превысила 5%

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России за 2022 год составила 5,1% до выплаты вознаграждений фондов. Это следует из материалов Центробанка.

Средневзвешенная доходность до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду по пенсионным резервам оказалась на уровне 5,4%. Медианная доходность фондов по итогам года достигла 7,9% по пенсионным накоплениям и 8,2% по пенсионным резервам в годовом выражении.

«Все фонды за 2022 год продемонстрировали положительную доходность как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям», — следует из материалов финансового регулятора.

Ранее глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал «Прайму», что у ряда категорий россиян есть закрепленное в федеральном законодательстве право получать две пенсии.

Например, двойную пенсию могут получать, в частности, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», некоторые военнослужащие и иные льготные категории граждан. Также право на двойную пенсию имеют и те, кто вложил средства в НПФ, указал эксперт. Такая дополнительная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Гражданин самостоятельно направляет взносы на НПО, выбранный фонд инвестирует эти деньги, а потом он выплачивает их обратно.