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Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетике Украины в $10 млрд

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Evgen Kotenko/Reuters

Ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины составляет более $10 млрд. Это следует из комплексной оценки Всемирного банка и Программы развития Организации Объединенных Наций (ООН).

Пресс-служба Программы развития ООН отметила, что для экстренного ремонта Украине необходимо выделить не менее $1,2 млрд.

Отмечается, что больший ущерб приходится на энергетику — примерно $6,5 млрд. Ущерб атомным станциям составляет около $770 млн. В ООН подчеркнули, что зимой без света и электричества при отрицательных температурах неделями оставались населенные пункты, поэтому нужно в срочном порядке составить план для действий в чрезвычайных ситуациях на следующую зиму. В организации подсчитали, что экстренные меры могут стоить примерно $1 млрд.

Постоянный представитель Программы развития ООН на Украине Жако Силльерс заявил, что на сегодняшний день «приоритет состоит в том, чтобы сохранить свет и тепло».

Ранее сообщалось, что группа литовских энергокомпаний Ignitis grupė заявила о намерении пожертвовать 10% незапланированной прибыли за 2022 год Украине.

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