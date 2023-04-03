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США проинформировали Израиль о возможности частичного соглашения с Ираном по атому

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Carlos Barria/Reuters

США проинформировали Израиль о возможности заключения соглашения с Ираном о частичной заморозке ядерной программы в обмен на определенное ослабление санкций, сообщает портал Walla со ссылкой на источники.

По данным издания, Иран получил детали предложения, однако на данном этапе отверг его.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана должны объяснить свое «антииранское сотрудничество» с Израилем. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Он назвал высказывания главы МИД Израиля Эли Коэна о «формировании объединенного фронта против Ирана» еще одним документом того, что Израиль стремится превратить территорию Азербайджана в угрозу национальной безопасности Исламской республики.

Глава МИД Израиля Эли Коэн наряду с открытием посольства Азербайджанской Республики в Тель-Авиве заявил о наращивании антииранского сотрудничества с Баку.

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