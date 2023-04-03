Трейдер Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля

Дочерняя компания крупного мирового трейдера зерна Louis Dreyfus ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» прекращает экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

«Минсельхоз России получил уведомление от ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам.

Ранее сообщалось, что заместитель главы МИД России Сергей Вершинин провел телефонный разговор с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом. Отмечалось, что стороны обсудили зерновую сделку и восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».