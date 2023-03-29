«Ъ»: продажи наушников и умных часов в России могут обвалиться из-за роста доли контрафакта

Спрос на наушники и прочие носимые устройства в России может сократиться на 20% по итогам первого квартала 2023 года. При этом такая ситуация могла произойти из-за роста доли контрафакта на рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и участников рынка.

В дистрибуторе diHouse отметили, что падение спроса на носимую электронику (наушники, умные часы, фитнес-трекеры) на российском рынке по итогам 2023 года может достигнуть 20% в штучном выражении. В компании связывают тенденцию с сокращением поставок популярных брендов.

Источники издания на рынке электроники заявили, что спрос на носимые устройства сократился из-за опасений потребителей купить подделку. Так, спрос на наушники и умные часы начала проседать летом прошлого года, когда после ухода западных брендов серый рынок завозил в страну много сомнительных или незнакомых товаров.

При этом некоторые аналитики посчитали, что основная причина снижения спроса на наушники и прочие носимые устройства связана с желанием людей экономить, так как такие устройства не являются предметами первой необходимости. Кроме того, потребители в целом боятся, что устройство не будет работать, то есть риск купить подделку не является основным.

9 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников рынка писала, что по итогам первых восьми недель текущего года объемы продаж электронной техники, включая смартфоны, наушники и другие аксессуары, упали на 11–12% в штуках и на 30–32,5% в денежном выражении.