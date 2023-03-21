Путин заявил, что поставки российского СПГ в Китай могут расшириться

Россия будет расширять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина по итогам российско-китайских переговоров 21 марта.

«Россия занимает четвертое место по поставкам сжиженного природного газа. Конечно, поставки СПГ в обозримой перспективе будут расширяться», — сказал президент.

Также Путин сообщил о намерениии Москвы наращивать беспреребойные поставки нефти в Китай.

«Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики», — сказал он.

Переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом Кремлевском дворце завершились. Переговоры продлились около трех часов. На встрече Путин и Си Цзиньпин подписали два заявления — о планах экономического сотрудничества и о планах углубления партнерства двух стран.

Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта.