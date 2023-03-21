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Путин сообщил о готовности России наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в КНР. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики», — сказал Путин во вторник по итогам российско-китайских переговоров в Кремле.

Президент отметил, что тематика сотрудничества в энергетике на переговорах была рассмотрена подробно, сотрудничество продвигается «хорошими темпами».

Президент РФ назвал расширение практики расчетов в национальных валютах серьезным стимулом для углубления инвестиционного сотрудничества. Путин привел статистику, согласно которой по итогам трех кварталов 2022 года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65% и продолжает расти. Это позволяет обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, добавил президент.

21 марта Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года.

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