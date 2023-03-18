Таиланд собирается продлить режим безвизового пребывания туристов в стране

Заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут заявил, что срок безвизового нахождения иностранных туристов в стране, который в 2022 году был увеличен с 30 до 45 дней, скорее всего, будет продлен. Его цитирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам Чеавсамута, этот вопрос находится на рассмотрении.

«С большой долей вероятности визовое послабление будет продлено», — сказал Чеавсамут.

Он считает, что это решение позитивно скажется на российском турпотоке.

По данным АТОР, в Таиланде за 2,5 месяца 2023 года побывали 480,5 тыс. граждан РФ. Турпоток превысил данные всего прошлого года.

Ранее сообщалось, что Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих российских туристов.

До этого в марте тайская газета Bangkok Post писала, что 7600 россиян хотят продлить туристические визы. По информации издания, всего желающих около 32 тыс.