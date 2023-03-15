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NYT: Минюст США начал расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank

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Silicon Valley Bank

Министерство юстиции США собралось расследовать обстоятельства банкротства Silicon Valley Bank (SVB), которое стало самым крупным со времен глобального кризиса в 2008 году. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на двух человек, которые знакомы с ситуацией.

Источники издания отметили, что расследование находится на самой ранней стадии, и пока не очень понятно, на чем именно будут концентрировать свое внимание федеральные следователи и прокуратура.

Юристы посчитали, что основной момент, который может привлечь следователей, заключается в том, что за несколько недель до краха SVB несколько топ-менеджеров продали свои акции. Продажа ценных бумаг принесла продавцам миллионы долларов.

Эксперты рынка указали, что некоторые топ-менеджеры продали свои акции в соответствии с ранее заявленными планами, чтобы такие продажи не казались незаконными. Для этого заранее выбирается дата продажи ценных бумаг и их объем. Однако некоторые политики уж заявили, что все топ-менеджеры банка должны вернуть деньги, полученные от продажи акций.

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что кредиторы банка SVB, потерпевшего банкротство, объединились между собой для того, чтобы извлечь прибыль после краха финансовой организации.

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