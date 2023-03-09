МИД ФРГ: участники механизма для расчетов с Ираном INSTEX прекратят его деятельность

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что страны-участницы механизма для расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) прекратят его деятельность, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.

«Десять участников INSTEX - Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Дания и Великобритания — приняли решение о роспуске INSTEX», — говорится в документе.

Уточняется, что мера была принята после того, как Иран «систематически противодействовал» тому, чтобы INSTEX выполнял свои гуманитарные цели, и лишь единожды согласовал вывоз из ЕС медицинских товаров.

Решение о роспуске было принято на внеочередном общем собрании 9 марта.

1 апреля 2020 года Евросоюз и Иран впервые закрыли сделку по механизму INSTEX, который был создан специально для обхода санкций США.