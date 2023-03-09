Аналитики ЦБ ждут снижения ВВП России в 2023 году на 1,1% при инфляции в 6%

Аналитики Банка России заявили, что инфляция в России в 2023 году может составить 6%, а ВВП может снизиться на 1,1%.

Аналитики несколько улучшили прогноз роста российской экономики на 2024 год до 1,5% и оставили неизменным прогноз на 2025 год (рост на 1,5%).

По мнению экспертов, изменение ВВП в 2025 году к 2021 году составит минус 0,2%.

Ранее по итогам 2022 года число банковских карт на внутреннем рынке России значительно выросло. За 12 месяцев этот показатель увеличился на рекордные 18%, до 389,6 млн штук.

Для сравнения, к концу 2021-го на российском внутреннем рынке в обращении находилось 301 млн банковских карт. За 12 месяцев 2020-го данный показатель был на 9% меньше, заключается в статье.

8 марта аналитик Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов (Минфина) Ольга Дайнеко призвала хранить на банковской карте плановые расходы на неделю. Этот способ является удобным средством хранения денежных сбережений. Однако не стоит оставлять все деньги исключительно на карточке — часть средств следует откладывать на накопительные счета для увеличения дохода.